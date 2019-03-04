"Вымпелком" стал владельцем платежного сервиса RURU

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") стал обладателем платежного сервиса RURU. Компания консолидировала 100% АО "Национальная сервисная компания", которой принадлежит ресурс. Об этом говорится в сообщении "Вымпелкома".

Сумма сделки и долю приобретаемых акций в сообщении не указали. В пресс-службе "Вымпелкома" не стали комментировать сумму покупки и перспективы развития актива.

Ранее о возможной консолидации актива писал РБК. По данным источников издания, владельцем "Национальной сервисной компании" является кипрская компания Nouse. В РБК указывали, что 52,05% кипрской компании принадлежит "Вымпелкому", структуре Альфа-банка - 40%, а 7,95% могут принадлежать кипрской M.I.P.R Enterprises.

В пресс-службе Альфа-банка подтвердили ТАСС закрытие сделки. "Для Альфа-банка инвестиция в сервис RURU была успешной. Мы реализовали ряд удачных совместных проектов", - отметили в банке.

Обновленная стратегия "Вымпелкома" в период с 2019 года по 2021 год предполагает работу с тремя направлениями: развитие сети, AdTech (технологии для улучшения эффективности рекламы) и финансовые сервисы. В частности, компания намерена создавать финансовые продукты под брендом оператора и предоставлять услуги внутри приложения "Билайн".

В новость были внесены изменения (18:19 мск) — приводится комментарий пресс-службы Альфа-банка