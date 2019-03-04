Возобновлено авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Atlasglobal возобновила прямое авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом, полеты выполняются два раза в неделю. Об этом ТАСС сообщила в понедельник помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Камила Гамзатова.

Регулярные прямые авиарейсы из Махачкалы в Стамбул были запущены весной 2016 года. Перевозчиком выступала турецкая авиакомпания Atlasglobal. В ноябре 2018 года сообщение было закрыто из-за финансовых проблем у перевозчика.

"Авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом возобновлено с 21 февраля. Рейсы из махачкалинского аэропорта в стамбульский аэропорт Ататюрк выполняет два раза в неделю авиакомпания Atlasglobal на самолетах Airbus A320", - сказала Гамзатова.

По ее словам, авиарейсы выполняются по четвергам и воскресеньям.

Об аэропорте

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. В 2018 году он впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - 1,29 млн человек, что на 90 тыс. больше, чем было запланировано, а также почти на 200 тыс. больше по сравнению с показателями 2017 года. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. В феврале 2018 года он признан лучшим аэропортом в категории "Региональный проект Северо-Кавказского федерального округа" по версии экспертов премии "Воздушные ворота России".

Пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.