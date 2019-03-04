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Совет Госдумы 5 марта рассмотрит законопроект о доплатах к пенсиям

Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Государственной думы рассмотрит законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума уже во вторник. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Законопроект будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Он направлен в профильный комитет. Совет Государственной думы рассмотрит его завтра на внеочередном заседании", - сказал спикер.

По словам Володина, "важно как можно скорее выйти на его принятие, потому что речь идет о решении, которое должно вступить в силу с 1 января 2019 года, чтобы люди как можно скорее могли получить доплаты".

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был внесен правительством в Госдуму в понедельник. Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации. Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума.

Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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