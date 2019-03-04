Следовавшее в Иран судно с зерном сняли с мели в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Перевозившее зерно в Иран судно сняли с мели в Волго-Каспийском морском канале в Астраханской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иранское судно "Сепано" перевозило 4 тыс. 900 тонн зерна из Астрахани в порт Амирабад (Иран) и село на мель в воскресенье в 09:25 (08:25 мск). Пробоин у теплохода нет, утечки нефтепродуктов не произошло, помех для движения других судов не было. На борту находятся 14 человек.

"Перевозившее зерно в Иран судно "Сепано" снято с мели. Помощь ему оказал ледокол "Капитан Чечкин". Пострадавших нет, судно отправилось по направлению - в Иран", - сказали в пресс-службе.

Волго-Каспийский судоходный канал соединяет глубоководный участок реки Бахтемир (один из рукавов в дельте Волги) и глубоководную часть Каспийского моря и позволяет морским судам заходить в порты Оля и Астрахань.