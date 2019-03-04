Россия может выйти на снижение добычи нефти на 228 тыс. баррелей к концу марта

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Россия может достичь среднесуточного снижения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 228 тыс. баррелей к концу марта, сказал глава Минэнерго Александр Новак журналистам.

"У нас есть понимание, что в марте месяце будут достигнуты более высокие показатели по выполнению параметров соглашения. К концу марта - началу апреля мы выйдем на плановые показатели, 228 тыс. баррелей", - сказал он.

В понедельник Reuters со ссылкой на источники сообщало, что страны ОПЕК+ могут продлить соглашение о сокращении добычи до конца 2019 года, вероятнее всего, на встрече в июне, а не в апреле, на внеочередном заседании. Кроме того, летом альянс может обсудить смягчение квот.

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. В рамках этого соглашения 10 стран "не ОПЕК" должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки, Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.