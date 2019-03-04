Медведев надеется, что Болгария работает с ЕК для получения гарантий по "Турецкому потоку"

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Болгария должна понимать, что для продолжения ветки "Турецкого потока" по ее территории нужны надежные гарантии от Еврокомиссии. На это обратил внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Он отметил, что Россия учитывает "не самый приятный опыт", связанный с проектом "Южный поток". "О дальнейших конкретных шагах (в вопросе продолжения "Турецкого потока" по болгарской территории - прим .ТАСС) я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии, - я имею в виду не со стороны правительства Болгарии, я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет. Надеюсь, что наши болгарские друзья тоже это понимают и ведут соответствующую работу, мы говорили об этом с моим коллегой", - сказал Медведев.

Болгария ранее участвовала в проекте строительства газопровода "Южный поток", который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в Варну, а оттуда дотянуть до Италии и Австрии, однако летом 2014 года по настоянию Еврокомиссии София дважды останавливала работы и в итоге не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории. В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил, что "Южный поток" будет заменен трубопроводом через Турцию, получившим название "Турецкий поток". Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

София и на этот раз намерена принять участие в проекте. В начале февраля о готовности Болгарии ввести в эксплуатацию к началу 2020 года свою часть газопровода до границы с Сербией заявила министр энергетики страны Теменужка Петкова.