Экспорт древесины из Вологодской области за год превысил $500 млн

ВОЛОГДА, 4 марта. /ТАСС/. Рост экспорта зафиксирован по нескольким видам продукции глубокой переработки древесины: фанеры - на 106%, ДСП - на 148%, ДВП - на 117%, пиломатериалов - 114%, сообщил в понедельник руководитель департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков на оперативном совещании с главой региона. По его словам, в денежном исчислении экспорт вологодских лесопромышленных предприятий составил $521 млн.

"Всего лесопромышленные предприятия отгрузили продукции на 56,3 млрд рублей, что на 15 млрд или на 42% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Платежи предприятий в областной бюджет возросли на 72% до 3,4 млрд рублей", - заявил Марков.

Объем заготовки древесины увеличился за прошлый год на 13% с 15,7 млн кубометров до 17,7 млн кубометров при расчетной лесосеке в 29 млн кубометров, то есть она осваивается на 61%.