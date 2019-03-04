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Лесная промышленность

Экспорт древесины из Вологодской области за год превысил $500 млн

Рост за 2018 год по сравнению с предыдущим годом составил 31,5%

ВОЛОГДА, 4 марта. /ТАСС/. Рост экспорта зафиксирован по нескольким видам продукции глубокой переработки древесины: фанеры - на 106%, ДСП - на 148%, ДВП - на 117%, пиломатериалов - 114%, сообщил в понедельник руководитель департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков на оперативном совещании с главой региона. По его словам, в денежном исчислении экспорт вологодских лесопромышленных предприятий составил $521 млн. 

"Всего лесопромышленные предприятия отгрузили продукции на 56,3 млрд рублей, что на 15 млрд или на 42% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Платежи предприятий в областной бюджет возросли на 72% до 3,4 млрд рублей", - заявил Марков.

Объем заготовки древесины увеличился за прошлый год на 13% с 15,7 млн кубометров до 17,7 млн кубометров при расчетной лесосеке в 29 млн кубометров, то есть она осваивается на 61%.

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Наблюдается рост по основным видам продукции: объем производства пиломатериалов вырос на 5,8% с 1,7 до 1,8 млн кубометров, ДСП - на 29% с 539,5 тыс. кубометров до 696,4 тыс. кубометров. Объем выпуска фанеры остался на прежнем уровне (345,5 тыс. кубометров) в связи с модернизацией действующих производств. В ближайшие годы комбинаты увеличат выпуск фанеры на 140 тыс. кубометров. Ожидается строительство новых фанерных заводов с общим объемом выпуска 280 тыс. кубометров, сообщил Марков.

По его словам, на предприятиях фиксируется дефицит определенных сортов. "Хвойный пиловочник предприятия перерабатывают полностью и уже наблюдают дефицит. С высокой долей перерабатывается березовый фанерный кряж. С учетом строящихся производств практически весь фанерный кряж будет переработан на территории области и после выхода производств на проектную мощность мы будем испытывать дефицит сырья", - пояснил Марков. В ответ глава региона Олег Кувшинников поручил проработать предложения по новым инвестиционным проектам, чтобы предотвратить кризис, а также увеличить объемы восстановления леса. В настоящее время на территории региона реализуют 22 инвестиционных отраслевых проекта.

По данным департамента лесного комплекса Вологодской области, доля переработки древесины достигла в регионе 75% и будет держаться на этом уровне ближайшие годы. "За пределы области вывозится только низкосортная балансовая древесина, так как потребителей березового баланса нет и в стране, она экспортируется за пределы РФ", - уточнил Роман Марков. 

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Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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