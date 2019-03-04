Медведев подтвердил готовность Росатома участвовать в возобновлении проекта АЭС "Белене"

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Росатом готов участвовать в возобновлении проекта строительства АЭС "Белене" в Болгарии, данная тема обсуждалась на переговорах в Софии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

"Мы готовы рассмотреть свое участие в строительстве электростанции (АЭС "Белене" - прим. ТАСС), только что говорили об этом [на встрече]. У нашей компании "Росатом" немалый опыт участия в подобных проектах, причем речь идет о проектах, которые реализуются на территории Европейского союза", - подчеркнул Медведев.

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, на площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

В мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене". Болгарская сторона подчеркнула, что выбор стратегического инвестора будет проходить через конкурсную процедуру. Главные требования, при соблюдении которых реализация проекта может быть продолжена, - обеспечение строительства на рыночных условиях, без государственных гарантий и без гарантий приобретения выработанной АЭС электроэнергии. При этом стоимость строительства станции не должна превысить €10 млрд, а срок ее введения в эксплуатацию - 10 лет.