Премьер Болгарии считает необходимым организовать паромное сообщение с Россией

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о необходимости организации паромного сообщения с Россией.

"Несмотря на определенные проблемы, которые накопились в связи с тем, что Болгария является членом ЕС и НАТО, и снижение товарооборота, объединенными усилиями нам удалось вернуть российских туристов в Болгарию. Завтра на бизнес-форуме поставлю вопрос об организации парома Бургас - Новороссийск", - сказал Борисов.

Глава болгарского правительства поблагодарил находящегося с визитом в стране российского премьер-министра Дмитрия Медведева "за крупные инвестиции, которые были сделаны в строительство детского российского оздоровительного лагеря" - санаторно-курортного комплекса "Камчия", построенного правительством Москвы на черноморском побережье Болгарии за €150 млн.

Выступление Борисова состоялось в начале пленарного заседания с участием российской правительственной делегации во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.