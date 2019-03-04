МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" возобновит авиарейсы из Махачкалы в Краснодар в апреле 2019 года, сообщил первый зампредседателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов в понедельник на расширенной коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики в Махачкале с участием главы региона Владимира Васильева.

"Совсем недавно у нас авиакомпания "Азимут" отказалась от маршрута из [Махачкалы] в Краснодар. Мы на площадке [Российского инвестиционного] форума Сочи провели встречу [с представителями "Азимута"]. Заявились в Росавиации по маршруту Махачкала - Краснодар, мы уже попали в этот список, то есть мы с апреля [2019 года] эти перевозки продолжаем", - сказал Гусейнов.

Авиакомпания "Азимут" - новый авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропорту Платов. Рейсы из Махачкалы в Краснодар авиакомпания начала выполнять в начале ноября 2017 года. Кроме того, рейсы из Махачкалы в Краснодар с октября 2018 года выполняет также компания "Победа".

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. Пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.