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Лавров заявил, что Москва и Эр-Рияд продолжат координировать шаги в рамках ОПЕК+

По словам главы МИД РФ, стороны позитивно оценили динамику торгового и инвестиционного взаимодействия

ЭР-РИЯД, 4 марта. /ТАСС/. России и Саудовская Аравия будут и дальше координировать шаги на мировом рынке нефти в рамках ОПЕК+. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным министром по иностранным делам Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

"Договорились продолжать координировать шаги на мировом рынке нефти в формате ОПЕК+, который сложился и успешно функционирует во многом благодаря инициативным действиям России и Королевства Саудовская Аравия", - сказал министр.

"Обсудили шаги, которые предпринимают наши соответствующие ведомства по согласованию новых крупных проектов в различных областях, включая энергетику, мирное использование атомной энергии, промышленность, сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру", - добавил Лавров.

По его словам, стороны позитивно оценили динамику торгового и инвестиционного взаимодействия и отметили намерение прилагать усилия для его дальнейшего наращивания.

"Торговля растет, но мы хотим эти темпы увеличить и обсудили целый ряд конкретных шагов на этом направлении, в том числе в контексте подготовки к очередному заседанию совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое должно состояться в ближайшее время в российской столице", - уточнил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаудовская Аравия
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