Росатом оценил первоначальные вложения в АЭС "Белене" в €1,5 млрд

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Росатом оценивает в €1,5 млрд необходимый объем первоначальных вложений в строительство АЭС "Белене" в Болгарии, однако на доведение объекта понадобится сумма "кратно больше". Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы первоначальный вклад оцениваем на уровне €1,5 млрд, но очевидно, что сумма на доведение этого объекта будет кратно больше. Поэтому вся соль будущих переговорах состоит в том, на каких условиях может быть привлечено финансирование для реализации проекта", - сказал он.

Лихачев также сообщил о готовности болгарской стороны на следующей неделе опубликовать условия тендера, который будет состоять из двух этапов.

Ранее сообщалось, что конкуренцию Росатому в тендере могут составить китайская CNNC, американская GE и французская Framatome. "И на втором этапе из компаний, подавших заявки, они попытаются сложить некий биопроект при нескольких акционерах - участниках проекта", - добавил Лихачев.

Глава Росатома также отметил, что не представляет себе достройку станции "Белене" без серьезного участия Росатома. "В моем понимании, это или невозможно, или займет огромное количество времени и потребует огромного количества денег", - сказал он.

В материалах пресс-службы правительства РФ к официальному визиту премьер-министра Дмитрия Медведева в Болгарию сообщалось, что строительство АЭС "Белене" в Болгарии может начаться в 2020-2021 годах. При этом потенциальные инвесторы должны быть готовы подключиться к реализации проекта на условиях болгарской стороны - без предоставления госгарантий и заключения долгосрочных договоров на выкуп электроэнергии.

О реализации проекта

Болгария хочет построить АЭС "Белене" за €9 млрд в течение восьми лет. Перед стратегическими инвесторами было поставлено несколько обязательных условий, в частности в максимальном объеме использовать уже доставленное в Болгарию оборудование и продолжать работу в соответствии с ранее одобренным проектом. При этом максимальная стоимость строительства станции - €10 млрд, а сроки ее введения в эксплуатацию не должны превысить 10 лет.

Изначально планировалось, что АЭС "Белене" мощностью 2 ГВт будет построена при участии России. Международный тендер на строительство двух энергоблоков АЭС в 2006 году выиграл "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Болгарское правительство вложило в проект уже около 3 млрд левов (около €1,5 млрд). На площадку "Белене" доставлено оборудование для двух реакторов станции.

Проект был остановлен в 2009 году, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. О прекращении реализации проекта объявило правительство Болгарии во главе с премьер-министром Бойко Борисовым.

12 мая 2018 года Борисов заявил, что страна намерена возобновить проект строительства "Белене". Болгарская сторона подчеркнула, что в случае принятия решения о реализации проекта выбор стратегического инвестора будет проходить через конкурсную процедуру, София не намерена предоставлять официальных гарантий по проекту и вкладывать в него дополнительные бюджетные средства, при этом юридически сохраняя среди акционеров право блокировать принимаемые решения.