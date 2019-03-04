Премьер Болгарии назвал предателями тех, кто не хочет строительства новых газопроводов

СОФИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что болгарские политики, выступающие против прохождения газопровода "Турецкий поток" через территорию страны, предают национальные интересы. Такое заявление он сделал на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Болгария не ищет новых объемов газа, но она намерена сохранить за собой тот транзитный поток, который существует сегодня. Национальные предатели те, кто выступает против этого, против строительства нового газопровода. Мы сделали миллиардные инвестиции в газотранспортную сеть, в компрессоры, и хотим сохранить объемы транспортировки газа", - сказал болгарский премьер.

Борисов сообщил, что строительство газопровода от границы Турции в Сербию начнется уже предстоящим летом, а идея строительства на территории Болгарии газораспределительного центра "Балкан" уже получила предварительное одобрение Еврокомиссии.

"Мы хотим быть хорошими партнерами и продолжить свою работу на европейском газовом рынке", - сказал премьер-министр.