Кировские аграрии в 2018 году недополучили 1,3 млрд выручки из-за снижения цен на молоко

КИРОВ, 4 марта. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Кировской области в 2018 году недополучили порядка 1,3 млрд выручки из-за снижения закупочных цен на молоко и удорожания материально-технических ресурсов. Об этом в понедельник рассказал заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Котлячков в ходе заседания коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"По предварительным оценкам, сельхозорганизации области в 2018 году недополучили порядка 1,3 млрд рублей выручки, а рентабельность молока ожидается [на уровне] 25% против 43% в 2017 году. Основной причиной послужило снижение закупочных цен на молоко при одновременном удорожании материально-технических ресурсов", - сказал Котлячков.

По словам зампреда, по итогам прошедшего года в регионе произведено продукции сельского хозяйства на сумму порядка 40 млрд рублей (101,5% к 2017 году), индекс производства составил 104%. "[При этом] мы увидели за прошлый год, что рентабельность производства снизилась. Сельхозпроизводители области получили порядка 24,5 млрд рублей выручки, что соответствует уровню прошлого года. Прибыль составила 3,3 млрд рублей, что на 20% меньше, чем в 2017 году, в целом ожидается снижение рентабельности на 4,4%", - уточнил Котлячков.

По его словам, стабилизации финансового состояния аграриев способствует предоставляемая господдержка. Так, в прошлом году на развитие агропромышленного комплекса было направлено 1,9 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей из федерального бюджета. Поддержку получили более 350 организаций. Это позволило увеличить рентабельность сельхозпредприятий на 6,6%.

Как отметил в ходе заседания коллегии глава региона Игорь Васильев, аграрная отрасль в настоящее время - один из приоритетов стратегического развития Кировской области, на ближайшие годы глава региона поставил задачу развивать собственную переработку. "В соответствии со стратегией развития до 2020 года, предстоит не только производить больше сельхозпродукции, чем сейчас, но и перейти на ее полную переработку на своих же местных, пищевых и перерабатывающих предприятиях. Это будет являться генератором развития сырьевой базы. Поддержка проектов по модернизации действующих и строительству новых мощностей по глубокой переработке молока должна стать одной из первоочередных задач правительства области, министерства и самих "переработчиков", - сказал Игорь Васильев.