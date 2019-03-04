Новгородские власти направят на ремонт дорог региона 15 млрд рублей в течение пяти лет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Власти Новгородской области планируют направить на ремонт дорожной сети региона 15 млрд рублей в течение пяти лет, что позволит привести в порядок все проблемные участки в регионе. Об этом в понедельник сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках онлайн-интервью на площадке сообщества "ВКонтакте" "ЧП 53 Великий Новгород. Новости".

"Общий объем финансирования на пять лет запланирован 15 млрд рублей на приведение в порядок дорожной сети в Новгородской области, <…> это половина областного бюджета годового. Если мы в 2016 году где-то 500 млн рублей тратили [на ремонт дорог], в 2017 году - под 2 млрд рублей, в 2018 - это было почти 4 млрд рублей. Еще 15 млрд рублей мы за пять лет вложим в дорожную сеть - это важно, это один из главных моих приоритетов", - рассказал Никитин, отвечая на вопрос жителей о планах по ремонту дорог.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Шульцев сообщал ТАСС, что рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" к 2024 году планируется привести в нормативное состояние более 50% дорог (сейчас этот показатель - около 38%). По словам министра, планируется отремонтировать не менее 2 тыс. км региональных и межмуниципальных трасс. Всего в Новгородской области насчитывается около 8 тыс. км дорог такого уровня.

"В целом за пять лет мы отремонтируем все проблемные дороги в регионе. За ближайшие три года - я задачу такую ставил, и я ее решу - не должно остаться ни одной дороги от райцентра к любому социальному учреждению в низком качестве. Я говорю о ФАП, о домах культуры, школах, больницах и так далее", - добавил Никитин. По его словам, также ежегодно ближайшие пять лет отдельно будет выделяться по 450 млн рублей на дороги Великого Новгорода и его пригородов.

Ранее пресс-служба правительства Новгородской области сообщала, что в 2017 году по поручению губернатора была сформирована опорная сеть автомобильных дорог, которую власти запланировали привести в порядок в первую очередь. Протяженность сети - 2390 км, в нее вошли дороги с наиболее интенсивным движением. Ежегодно за счет ремонта планировалось сокращать протяженность находящихся в ненормативном состоянии дорог на 10%. С момента принятия программы до конца 2018 года, общая доля дорог, отвечающих нормативам, возросла с 26% до 38%.