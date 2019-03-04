Forbes назвал лучшие банки мира

ТАСС, 4 марта. Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов. Результаты исследования приводятся в понедельник на сайте издания.

В исследовании приняли участие более 40 тыс. человек в 23 странах мира. Основным критерием оценки банков была удовлетворенность клиентов их работой, также учитывались такие пункты, как доверие к банкам, предлагаемые ими условия, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации. По итогам исследования в каждой стране были определены от пяти до 60 ведущих банков. Подобный рейтинг был составлен журналом впервые.

В России Forbes выделил 20 лучших банков: Московский кредитный банк, UniCredit, банковская группа Raiffeisen, Сбербанк, банк "Кубань Кредит", Citibank, банк ВТБ, "Почта Банк", банк "Ак Барс", Уральский банк реконструкции и развития, Азиатско-Тихоокеанский банк, Альфа-банк, Газпромбанк, "Тинькофф банк", Россельхозбанк, банк "Хоум кредит", банк "Уралсиб", банк "Санкт-Петербург", Кредит Европа Банк, Росбанк.

Самые высокие позиции в международном рейтинге заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group и американский Citibank, получившие максимальные оценки в восьми и шести странах соответственно.