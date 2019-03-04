IPChain: модули курса по интеллектуальной собственности дают полное понимание сферы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прохождение всех модулей обучения образовательной программы по интеллектуальной собственности в цифровой экономике в Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) позволит слушателям получить всестороннее понимание сферы в современных реалиях. Такое мнение выразил в понедельник ТАСС советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain и заведующий кафедрой цифровой экономики академии Максим Прокш.

Ранее сообщалось, что Ассоциация IPChain совместно с Федерацией интеллектуальной собственности (ФИС) и Фондом "Сколково" представят образовательную программу по интеллектуальной собственности в цифровой экономике на базе РГАИС.

Прокш рассказал, что образовательная программа состоит из четырех модулей - "Творчество", "Технологии", "Экономика" и "Общество". Каждый из них по-своему описывает, что происходит с интеллектуальной собственностью в рамках нового технологического уклада, в нынешнюю цифровую эпоху. "Прохождение всех модулей позволит слушателям получить всестороннее понимание сферы интеллектуальной собственности в современных реалиях", - рассказал он.

В свою очередь, декан юридического факультета и факультета управления интеллектуальной собственностью РГАИС Екатерина Еременко рассказала, что обучением слушателей курса будут заниматься ведущие специалисты авторитетных организаций, таких как IPChain, Федерации интеллектуальной собственности, Российского Авторского Общества, Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Роснано, Роскосмоса, Фонда "Сколково". "Занятия будут проходить в формате живого общения: слушатель в любой момент сможет задать преподавателю вопрос и получить на него компетентный ответ", - добавила Еременко.

Собеседник агентства подчеркнула своевременность появления программы дополнительного образования в сфере интеллектуальной собственности на фоне растущего кадрового дефицита в этой области.