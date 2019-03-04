Медведев назвал стабильную политобстановку условием сохранения транзита газа через Украину

ТАСС, 5 марта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил условия, при которых Россия сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, - стабильная политическая обстановка и коммерчески выгодные условия. Об этом он заявил в интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Великое Герцогство.

"Мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС [газотранспортную систему] и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий, - подчеркнул премьер. - Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка".

Глава правительства заверил, что Москва не будет отказываться после строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" от поставок по уже действующим трубопроводам. По его словам, это касается как транзита через Украину, так и через другие страны.

"Россия как давний и крупный поставщик топлива стремится диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок, - подчеркнул глава кабмина. - Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надежнее будут поставки".

Спрос Европы на газ

Премьер-министр уверен, что спрос Европы на российский газ в обозримом будущем сохранится.

"Мы исходим из того, что Европа останется крупным потребителем российского газа, несмотря на динамичное развитие зеленой энергетики и сегмента СПГ, - подчеркнул глава кабмина. - Во всяком случае, до тех пор, пока решения будут приниматься исходя из экономической целесообразности или не случится какого-то по-настоящему революционного прорыва в энергетических технологиях".

Медведев напомнил, что в последние годы российские поставки газа на европейский рынок растут. "И перспективы в целом неплохие в силу целого ряда объективных причин, в том числе из-за снижения собственной добычи на старых месторождениях в Северном море, частичного отказа от угольной, а в некоторых странах и от атомной электрогенерации, - добавил он. - И, конечно, из-за необходимости подстраховывать возобновляемые источники энергии, которые хотя и привлекательны с экологической точки зрения, но все еще не очень надежны с энергетической". "Так что, думаю, и в обозримом будущем российский газ будет покрывать существенную часть энергопотребностей европейских стран", - сказал Медведев.

Отвечая на вопрос о мотивах, которые побудили Россию строить новый газопровод "Северный поток - 2", он назвал в их числе экономическую целесообразность и снижение транзитных рисков. "Россия работает на европейском газовом рынке уже несколько десятилетий, - заявил премьер. - Мы дорожим своей репутацией надежного партнера и хотим быть уверены в том, что сможем и дальше выполнять свои обязательства в полном объеме". "Собственно, поэтому и создаем дополнительный транспортный коридор для поставок нашего газа, - добавил Медведев. - Подчеркиваю: дополнительный, а не замещающий".

По его словам, доля российского газа в газопотреблении Евросоюза сейчас составляет около 30%, и "Северный поток - 2" эту ситуацию кардинально не изменит. "Он будет обеспечивать только часть необходимого Евросоюзу импорта, причем по более стабильному и более дешевому по сравнению с существующими маршруту, - пояснил Медведев. - Это прямой выигрыш для европейских потребителей".