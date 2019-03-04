Медведев: полностью отказаться от углеводородов в ближайшие 20 лет вряд ли возможно

ТАСС, 5 марта. Россия создает максимально благоприятные условия для инвестирования в развитие возобновляемой энергетики, однако в ближайшие 20 лет полностью отказаться от углеводородов вряд ли возможно. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Великое Герцогство.

"Я поддерживаю развитие альтернативной энергетики. Но пока доля ее действительно невелика - и не только в России, но и в других странах. И несмотря на то, что в ближайшие два десятилетия мы вряд ли сможем полностью отказаться от углеводородов, развивать возобновляемую энергетику необходимо, в том числе солнечную, гидро-, ветроэнергетику", - сказал Медведев.

По его словам, в России активно развивается возобновляемая энергетика в индустриальном масштабе. "Только за последний год объем энергии, который был выработан такими установками, вырос в 2,5 раза", - сказал премьер-министр. Он добавил, что в российской солнечной энергетике уже "создана полная кооперационная цепочка - от научных лабораторий и производства солнечных модулей до строительства и эксплуатации солнечных электростанций".

В свою очередь, в секторе ветроэнергетики создаются консорциумы между ведущими российскими и крупными мировыми компаниями, идет работа по развитию производства оборудования и комплектующих. "Подобные предприятия открываются в Ростовской, Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской областях. Мы создаем максимально благоприятные условия для инвесторов, которые работают в этой сфере", - подчеркнул Медведев.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день энергостанции, работающие не на углеводородах, обеспечивают около 20% мирового энергобаланса, их доля растет, "хотя процесс этот не такой быстрый, как нам хотелось бы". "Кстати, наша страна - один из лидеров в сфере гидроэнергетики. В России на крупных гидроэлектростанциях производится около 18% электроэнергии", - заметил премьер.

"Конечно, мечта для многих - это собственный дом, который обеспечен экологически чистой энергией солнца или ветра. Для этого нужна так называемая микрогенерация - мощностью до 15 киловатт. Для России с нашими просторами это особенно актуально", - продолжил Медведев. По его словам, власти РФ сейчас работают над созданием условий для развития микрогенерации и соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.