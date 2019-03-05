Китай в 2019 году увеличит военный бюджет на 7,5%

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Власти Китая планируют в 2019 году увеличить расходы на национальную оборону на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (около $177,61 млрд). Об этом говорится в распространенном во вторник на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва докладе о работе правительства.

По официальным данным, в 2017 году военный бюджет Китая был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд). В прошлом году власти КНР увеличили расходы на национальную оборону на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около $175 млрд).

Многие международные организации, в том числе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), полагают, что Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%. По мнению военных аналитиков, публикуемые данные не включают в себя несколько очень объемных по финансированию статей: затраты на стратегические силы, оборонные научно-технические разработки, импорт иностранных вооружений, Народную вооруженную полицию (аналог внутренних войск) и другие полувоенные вооруженные формирования. Также не учитываются расходы провинциальных властей на военные нужды.

Рост экономики

Темпы роста китайской экономики должны составить 6-6,5% в 2019 году в соответствии с государственным планом, говорится в докладею

"Это амбициозная и реалистичная задача, в соответствии с которой мы намерены добиться высококачественного развития с учетом национальной специфики", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что динамика ВВП на 2019 год "учитывает цели формирования в Китае среднезажиточного общества". Согласно докладу, уровень инфляции за данный период в Китае должен составить 3%, параллельно будут созданы более 11 млн рабочих мест, безработицу планируется сохранить на уровне 4,5-5,5%.

По данным Государственного статистического управления КНР, темпы роста китайской экономики в минувшем году составили 6,6%.

В Китае наблюдается постепенное замедление роста ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012-м - 7,8%. По итогам 2013 года рост ВВП опустился до уровня 7,7%, в 2014-м - до 7,3%, а в 2015 году достиг только 6,9%. В 2016 году показатель составил 6,7%, однако в 2017 году, вопреки сложившейся тенденции, повысился до 6,8%.