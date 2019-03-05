WSJ: Purdue Pharma объявит о банкротстве из-за обвинений в опиоидном кризисе в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma готовится объявить себя банкротом с целью защититься от сотен судебных исков по обвинению в стимулировании опиоидного кризиса в США. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Purdue Pharma, штаб-квартира которой расположена в Стамфорде (штат Коннектикут), наняла таких экспертов в области реструктуризации финансовой деятельности частных предприятий, как нью-йоркскую консалтинговую фирму AlixPartners, юридическую контору Davis Polk & Wardwell и Стива Миллера. Фармацевтическая компания не имеет крупных долгов, однако опасается, что ей придется выплачивать многомиллионные компенсации в судах и таким образом потерпеть финансовый крах. Purdue Pharma, чтобы избежать такого исхода, хочет прибегнуть к защите на основании закона о банкротстве, пояснило издание.

Компания выпускает сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin, которое выдается исключительно по предписанию врача и по своему воздействию приравнивается к опиоидам. Согласно публикации, власти около 1,6 тыс. американских городов, округов и штатов в разное время предъявили Purdue Pharma иски с целью добиться компенсации прямых и косвенных потерь от употребления населением OxyContin.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.