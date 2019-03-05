Открывшаяся в Пекине сессия ВСНП обсудит меры по поддержанию экономического роста

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) открылась во вторник в Доме народных собраний на пекинской площади Тяньаньмэнь.

Парламентарии страны с населением 1,4 млрд человек обсудят меры по поддержанию экономического роста в условиях усилившегося внешнего давления. Предполагается, что депутаты одобрят "ряд важных законопроектов".

Два дня назад стартовала также сессия высшего совещательного органа страны - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), олицетворяющего патриотический единый фронт. В его составе - так называемые некоммунистические партии и объединения, молодежная и женская организации, профессиональные союзы, творческие ассоциации, посланцы разных национальностей и конфессий.

Законодатели заслушают доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства и исполнении бюджета в 2018 году, отчеты глав Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры, утвердят основные направления плана социально-экономического развития страны и бюджет на 2019 год. Одним из ключевых документов, который будет рассматриваться в ходе сессии, станет законопроект об иностранных инвестициях. Он должен будет способствовать улучшению инвестиционного климата на территории КНР.

Также будет принят правительственный план уменьшения налогового бремени отечественного бизнеса. Согласно утечкам в прессе, план позволит сократить налоги и сборы на 1,3 трлн юаней ($194 млрд). Цель этих мер - стимулировать производство и "укрепить уверенность частных компаний".

В центре внимания китайских и иностранных СМИ будут две пресс-конференции - члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Ван И, а также главы кабинета Ли Кэцяна, который по традиции подведет итоги парламентского марафона. Журналисты надеются задать вопросы по отношениям Китая с ведущими державами, прояснить позицию КНР по ключевым мировым проблемам.