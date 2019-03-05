"Русгидро" ввела в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС

УСТЬ-СРЕДНЕКАН /Магаданская область/, 5 марта. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" во вторник ввела в эксплуатацию третий гидроагрегат на крупнейшей строящейся гидроэлектростанции России - Усть-Среднеканской ГЭС, расположенной на реке Колыма в Магаданской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Мощность третьего гидроагрегата составляет 142,5 МВт. В результате его пуска мощность станции возросла почти вдвое - с 168 МВт до 310,5 МВт.

Вырабатываемая на ГЭС энергия обеспечит работу новых промышленных объектов не только в Магаданской области, где потребление в прошлом году выросло на 13% в сравнении с 2017 годом, но и в Чукотском автономном округе, с которым ГЭС свяжет линия электропередачи длиной более 800 км. Усть-Среднеканская ГЭС станет энергетической базой для освоения Баимского месторождения золота и меди.

Компания отмечает, что строительство Усть-Среднеканской ГЭС имеет большое значение для Дальнего Востока России и направлено на достижение стратегической цели - устойчивого энергоснабжения потребителей Дальнего Востока.

Усть-Среднеканская ГЭС расположена в 217 км ниже по течению от действующей Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Уникальный гидроэнергетический объект возводится в чрезвычайно сложных природных условиях: толщина вечной мерзлоты достигает 300 м, а температура воздуха зимой опускается до минус 60 градусов. Проект строительства Усть-Среднеканской ГЭС был разработан институтом "Ленгидропроект" в 80-х годах прошлого века. Подготовка площадки началась в 1991 году, однако из-за недостаточного финансирования работы шли низкими темпами. Фактически строительство возобновилось только в 2008 году после передачи станции "Русгидро".

Первый и второй гидроагрегаты станции были введены в 2013 году. В настоящее время на станции идет строительство четвертого гидроагрегата, ввод которого запланирован к 2023 году. Он позволит станции выйти на проектную мощность в 570 МВт и достичь среднегодовой выработки электроэнергии до 2,55 млрд кВт.ч.

Как сообщил журналистам во вторник глава "Русгидро" Николай Шульгинов, компания "не так давно приняла решение достроить станцию до проектного уровня".

"Приступили к строительству четвертого гидроагрегата станции. Планируем сдать его в конце 2022 года", - сказал он.

В компании уточнили, что в ценах сегодняшнего года стоимость строительства четвертого гидроагрегата составит 24,5 млрд руб.

В новость были внесены изменения (5:27 мск) - добавлен комментарий главы "Русгидро"