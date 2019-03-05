"Радиоприбор" сделал Приморье регионом с самыми худшими показателями долгов по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Долги по зарплате обанкротившегося оборонного предприятия "Радиоприбор" составляют более 80% в общем объеме задолженности Приморского края. Ситуацию с долгами по зарплате в Приморье Роструд признал наихудшей в стране, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"Задолженность по заработной плате сложилась в 14 организациях края, обследуемых Приморскстатом; на 1 февраля 2019 года она составила 356,2 млн рублей. По сравнению с данными предыдущего месяца задолженность снизилась на 1,4 млн рублей. 99,3% задолженности приходится на организации, находящиеся в различных процедурах банкротства, из них долги ОАО "Радиоприбор" составляют 302,2 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что проблема своевременности выплаты заработной платы в Приморском крае решается во взаимодействии c прокуратурой региона, Следственным управлением Следственного комитета РФ, Государственной инспекцией труда и другими федеральными структурами.

Ранее Роструд признал Приморский край первым в списке регионов с наихудшими показателями задолженности по заработной плате, которая составила 356,2 млн руб. или 13,1% общей задолженности по стране. На втором месте - Волгоградская область (165,4 млн руб., 6,1%), на третьем - Санкт-Петербург (136,8 млн руб., 5,1%). В феврале конкурсный управляющий завода "Радиоприбор" сообщила о реализации части имущества предприятия на 70 млн рублей. При этом оценочная стоимость оставшегося имущества составляет около 1,6 млрд рублей.

Трудная финансовая ситуация на "Радиоприборе" возникла в конце 2014 года. В 2016 году власти направили из краевого бюджета 178 млн рублей на частичное погашение долгов перед сотрудниками завода (идут судебные процессы по взысканию этих денег с ОАО "Радиоприбор" в пользу бюджета). В 2018 году за счет реализации имущества работникам завода было выплачено и погашено НДФЛ на сумму около 100 млн рублей.

ОАО "Радиоприбор" было одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке, но с 2016 года его деятельность прекращена. Первомайский районный суд Владивостока в конце июля 2018 года приговорил бывшего директора предприятия Михаила Харченко к четырем годам лишения свободы за умышленную невыплату зарплаты сотрудникам.