Власти Приамурья в 2019 году планируют собрать сои на 15% больше

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 марта. /ТАСС/. Аграрии Амурской области в 2019 году планируют собрать основной культуры сои на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил во вторник ТАСС и. о. регионального министра сельского хозяйства Андрей Таран.

Агропромышленный комплекс один из основных в экономике Амурской области. Здесь выращивается около 40% общего объема российской сои. Бобовые - одна из основных статей экспорта региона.

"Урожай в 2019 году по сое прогнозируют больший, чем в 2018 году. А именно - 1242 тыс. тонн. В прошлом году собрали 1055 тыс. тонн", - сказал Таран.

Он также уточнил, что площадь посевов сои в этом году планируется снизить на 7,6% из-за необходимости соблюдать севооборот.

"Бессменные посевы сои в севообороте снижают урожайность и способствуют накоплению в почве вредных веществ. Поэтому необходимо в структуре севооборота высевать, например, зерновые, многолетние травы", - отметил собеседник. Сою разместят в 2019 году на площади 920 тыс. га (в прошлом году было 990 тыс. га).

Аграрии области идут по пути интенсификации производства, то есть увеличивают сбор сои не за счет расширения площадей, а за счет повышения урожайности, соблюдая рекомендуемые сроки посева и уборки, используя более качественные семена, а также современные технологии, в частности, по обработке почвы и уходу за ней. Сейчас региональным минсельхозом ведется работа по контролю качества семенного материала. Кроме сои, в этом году в регионе планируется разместить зерновые культуры на площади 250 тыс. га, картофель - на 14 тыс. га, овоще-бахчевые и кормовые культуры - на 3 тыс. и 93 тыс. га соответственно.

Вся посевная площадь в Амурской области в 2019 году по прогнозу составит 1280 тыс. га, что на 10 тыс. га больше прошлогодних объем. В целом в амурском растениеводстве ежегодно наблюдается динамика роста посевных площадей, которая обеспечена в основном за счет ввода в эксплуатацию залежных земель и повышения продуктивности земельных угодий. В 2018 году за счет введения в оборот залежных земель к уровню 2017 года общая посевная площадь увеличилась на 30 тыс. га. До 2024 года посевные площади в области планируют довести до 1,5 млн га.