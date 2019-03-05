Глава Минтранса назвал позитивными переговоры России и США по авиасообщению

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Переговоры России и США по развитию авиасообщения прошли позитивно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Позитивные, - ответил он на вопрос об итогах переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 26 - 28 февраля. - Достаточно плотно и комфортно прошли переговоры в отношении расширения контактов и взаимодействия. Мы надеемся, что эти контакты будут расширяться и в дальнейшем".

Предыдущая встреча представителей авиационных властей двух стран прошла в июне 2018 года. Сообщалось, что на ней, в частности, поднимались вопросы транзитных грузоперевозок американских авиакомпаний через воздушное пространство России.

В последнее время в авиасообщении между Соединенными Штатами и Россией существует ряд проблем. В частности, из-за вопроса транзита американских компаний Вашингтон в мае прошлого года ужесточил требования, предъявляемые к трем российским авиакомпаниям - "Аэрофлот", "Эйрбриджкарго" (входит в группу "Волга - Днепр") и "Якутия".