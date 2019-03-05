Региональный этап конкурса Startup Tour стартовал в Якутске

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Региональный этап конкурса Startup Tour инновационного центра "Сколково" стартовал в Якутске во вторник.

"Якутск в третий раз принимает Startup Tour. Считаю, что это хороший показатель, высокая оценка деятельности Якутии в области цифровизации. Мы осознанно делаем ставку на развитие цифровых технологий. Это направление перспективно для развития Якутска, где сосредоточены научные и образовательные центры, молодое население", - сказал журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

Для участия в самом масштабном проекте в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий, заявлено более 170 проектов из разных регионов ДФО в трех направлениях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.

Ранее сообщалось, что лучшие проекты получат приз в 300 тыс. рублей и путевку на международную конференцию Startup Village - самую крупную стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ. Победители смогут воспользоваться правом внеочередной презентации проекта инвесторам, добавил Семенов.

Open Innovations Startup Tour - совместный региональный тур институтов развития по регионам России, организованный "Сколково" при поддержке правительства РФ в целях развития инновационного предпринимательства в России. Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России начиная с 2011 года. Согласно информации, опубликованной на сайте мероприятия, за всю историю в нем приняли участие 40 тыс. человек в 63 городах.