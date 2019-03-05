Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс

АФИНЫ, 5 марта. /ТАСС Юрий Малинов/. Греция хочет превратить территорию бывшего афинского международного аэропорта "Эллиникон" в туристическо-деловой и развлекательный комплекс с казино, парковой и пляжной зоной стоимостью в миллиарды евро. Согласно этой идее, в этом месте должен появиться прототип Лас-Вегаса.

Ранее начался конкурс на предоставление соответствующих лицензий на создание на территории бывшего аэропорта так называемого Интегрированного развлекательно-курортного комплекса (Integrated Casino Resort - IRC). Он будет включать казино, располагающее 120 игровыми столами и 1200 игровыми автоматами на площади 15 тыс. квадратных метров, пятизвездочный отель на 2 тыс. мест, конференц-центр площадью 12 тыс. квадратных метров, роскошные магазины, а также театр. Помимо этого инвесторы планируют построить на этой территории 8 тыс. жилых апартаментов, несколько отелей, торговые центры, спортивные сооружения, а также пристань для яхт (марину).

Наподобие Монако

Согласно проекту, в черте Афин на огромной территории у моря должен возникнуть комплекс с бухтой для яхт "наподобие того, что имеется в княжестве Монако". Участники его строительства должны представить бизнес-план развития территории в 6,2 млн квадратных метров, включающую территорию бывшего афинского аэропорта, неиспользуемые участки земли и приморское побережье длиной в 3,5 км. Как отметил греческий Фонд по использованию государственного имущества, "эта территория находится в столичной области Аттика близ центра Афин с прямым доступом к греческим островам и с коротким временем перелета от других центров Европы и Ближнего Востока". "Стоит задача полностью преобразить данную территорию, превратив ее в ключевую достопримечательность данного региона и усилив привлекательность Афин как мирового туристического направления и ключевого узла в районе Восточного Средиземноморья", - говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что план строительства на территории "Эллиникона" - один из крупнейших городских девелоперских проектов в Европе. По данным греческого Фонда по использованию государственного имущества, "площадь этой территории - в три раза больше Монако, в два раза больше Гайд-парка в Лондоне и Центрального парка в Нью-Йорке".

До 10 млн посетителей в год

Президент и директор-распорядитель компании Mohegan Gaming and Entertainment (MGE) Марио Контомеркос, выразивший заинтересованность в разработке проекта, заявил на днях с трибуны IV Дельфийского экономического форума, проходившего в греческом городе Дельфы, что Интегрированный развлекательно-курортный комплекс будет привлекать ежегодно от 5 до 10 млн посетителей.

По словам президента Mohegan Gaming and Entertainment, "Афины могут стать центром привлечения посетителей из других стран как для отдыха, так и для деловых целей, стать местом номер один для проведения конференций в Европе, и удлинить свой туристический сезон". Контомеркос считает, что развлекательно-курортный комплекс с казино в районе Эллиникон привлечет очень много посетителей - от VIP-персон, участников различных форумов до простых туристов, не играющих в казино, но желающих отдохнуть на территории приморского района.

Как считает бизнесмен, в ближайшее время наибольшая выгода для Греции будет заключаться в создании новых рабочих мест, за которыми последует увеличение государственных доходов и поступлений от туризма. Согласно генеральному плану компании-разработчика проекта Lamda Development, для бывшего района аэропорта "Эллиникон" на начальном этапе планируется создать 10 тыс. рабочих мест, а затем увеличить их до 70 тыс. в первые 5 - 7 лет развития комплекса.

Концессия на 30 лет

Компания Mohegan Gaming and Entertainment входит в число заинтересованных сторон, претендующих на лицензию строительства и управления казино в районе Эллиникон. Соответствующий конкурс на получение 30-летней лицензии на работу казино уже начался, а 22 апреля 2019 года установлено в качестве крайнего срока подачи заявок. Потенциальные инвесторы считают, что стоимость инвестиций в комплекс может составить от 500 млн до €1 млрд. Весь же комплекс работ, включающий благоустройство окружающей территории, сооружение гостиниц, торговых центров, спортивных сооружений, жилых домов, а также пристани для яхт, оценивается примерно в €8 млрд.

В настоящее время на территории бывшего аэропорта "Эллиникон", закрытого в 2001 году, остались старые аэродромные здания и построено несколько новых сооружений, которые использовались во время Олимпийских игр в Афинах-2004 и в которых иногда проходят выставки. Греция пыталась несколько лет назад привлечь Катар для реализации проекта модернизации данной территории, однако отказалась впоследствии от двусторонних переговоров в пользу международного тендера на конкурентных условиях.