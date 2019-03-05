Ввод третьего энергоблока ГЭС на Колыме запустит строительство промышленных объектов

ТАСС, 5 марта. Ввод в эксплуатацию третьего энергоблока Усть-Среднеканской ГЭС, расположенной на реке Колыма в Магаданской области, позволит региону без опасения начать строительство крупных объектов в горнодобывающей отрасли. Об этом сообщил ТАСС губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Теперь можно планировать и начинать промышленникам горнодобывающей отрасли строительство крупных объектов, в частности, мы говорим о Баимке [строительство Баимского ГОКа на Чукотке, куда планируется передавать часть вырабатываемой на Усть-Среднеканской ГЭС энергии], это стало возможным только благодаря пониманию, что энергетические мощности созданы", - сказал глава региона.

По его словам, дополнительных энергетических мощностей также требует "вторая очередь "Павлика" [золоторудное месторождение в Магаданской области]", а также увеличение добычи золота на Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области.

Генерирующая компания "Русгидро" ввела в эксплуатацию третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС, его мощность составляет 142,5 МВт. В результате его пуска мощность станции возросла почти вдвое - с 168 МВт до 310,5 МВт. Вырабатываемая на ГЭС энергия обеспечит работу новых промышленных объектов не только в Магаданской области, но и в Чукотском автономном округе. Усть-Среднеканская ГЭС станет энергетической базой для освоения Баимского месторождения золота и меди.

Усть-Среднеканская ГЭС расположена в 217 км ниже по течению от действующей Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. /Первый и второй гидроагрегаты станции были введены в 2013 году. В настоящее время на станции идет строительство четвертого гидроагрегата, ввод которого запланирован к 2023 году.