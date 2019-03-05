РБК: Дерипаска передал 3,4% акций En+ своим несовершеннолетним детям

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Несовершеннолетние дети Олега Дерипаски Петр и Мария являются владельцами 3,4% акций холдинговой компании En+. Соответствующую информацию раскрыл председатель совета директоров En+ Грегори Баркер во время выступления в комитете по иностранным делам палаты общин Великобритании 27 февраля, пишет во вторник портал РБК .

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Баркер, в частности, заявил, что назначенные в рамках сделки с OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) поверенные будут голосовать акциями трастового фонда детей Дерипаски (3,42%), благотворительного фонда бизнесмена "Вольное дело" (3,22%), его бывшего тестя и бывшей жены (6,75%), а также ВТБ (14,33%).

Как отмечает РБК, ранее ни En+, ни менеджеры компании не раскрывали, что дети Дерипаски - бенефициары ее акций.