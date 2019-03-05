Акции "Аэрофлота" на Мосбирже упали на 3% на фоне публикации годовой отчетности

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Аэрофлота" снизились в начале торгов на Московской бирже во вторник на 3%, до 95,4 рублей за ценную бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки компании снижаются на фоне выхода финансовой отчетности компании по международным стандартам за 2018 год. Согласно документам чистая прибыль перевозчика снизилась в 4,1 раза, до 5,7 млрд рублей. При этом чистый убыток компании в четвертом квартале составил 16,8 млрд рублей.

Свои финансовые результаты в "Аэрофлоте" объяснили ростом стоимости керосина.