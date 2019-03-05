ЦБ рассматривает возможность перехода к смягчению денежно-кредитной политики

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность перехода к смягчению денежно-кредитной политики в конце 2019 - начале 2020 года при условии отсутствия внешних шоков. Об этом сообщил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.

"Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, то мы рассчитываем, что ЦБ может перейти к смягчению денежно-кредитной политики в конце 2019 - начале 2020 года", - сказал Заботкин.

Заботкин также отметил, что Вероятность достижения в 2019 году в России пикового значения инфляции в 6% снизилась.

Достаточность повышения ключевой ставки в 2018 году

Как отметил Заботкин, Банк России на заседании совета директоров 22 марта рассмотрит достаточность повышения ключевой ставки в 2018 году.

"Совет директоров Банка России рассмотрит этот вопрос на заседании 22 марта", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2018 году ЦБ дважды повышал ключевую ставку в связи с растущими инфляционными рисками: в сентябре (впервые с 2014 года) - с 7,25% до 7,5% и в декабре - до 7,75%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что небольшое повышение ставки удержит инфляцию под контролем и позволит в перспективе удешевить кредитные ставки на рынке.

