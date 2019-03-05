ЦБ 1 марта купил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд рублей с расчетами 4 марта (фактически - 1 марта). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Минфин с 7 февраля до 6 марта планирует направить на покупку валюты в рамках бюджетного правила 194 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты составит в среднем 9,7 млрд рублей.

Банк России с 1 февраля 2019 года также стал проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. ЦБ указывал, что эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей.