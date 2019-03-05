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Дума уточнила полномочия властей регионов в сфере поддержки промышленности

Новый документ устранил несоответствия в действующем законодательстве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла закон, уточняющий полномочия органов госвласти субъектов РФ в сфере стимулирования развития промышленных предприятий.

Документ на рассмотрение внесли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. В пояснительных материалах разработчики отмечают, что, согласно закону о промышленной политике, местные власти уже имеют право вводить меры стимулирования предприятий за счет регионального бюджета. Среди таких мер предоставление предприятиям финансовой, научно-технической, кадровой и иной поддержки.

При этом аналогичное положение не содержится в основном законе об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ. Принятый Госдумой закон устраняет несоответствие и уточняет, что местные власти вправе принимать меры поддержки предприятиям, указанные в законе о промышленности.

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