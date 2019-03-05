Эксперты выяснили, как российский бизнес относится к искусственному интеллекту

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские руководители компаний более лояльно относятся к искусственному интеллекту и внедряют его активнее, чем их коллеги из США и Европы. Об этом говорится в исследовании "Бизнес-лидеры в эпоху искусственного интеллекта", подготовленного Microsoft.

Доля российских руководителей компаний, которые активно занимаются внедрением искусственного интеллекта в рабочие процессы и уже включили технологию в стратегию компании, составляет 30%. Этот показатель является самым высоким среди Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Швейцарии, Великобритании, США, в которых проводилось исследование. Средний показатель по этим странам составил 22,3%. В опросе принимало участие по 100 руководителей компаний со штатом более 250 сотрудников из каждой страны.