Эксперты выяснили, как российский бизнес относится к искусственному интеллекту

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские руководители компаний более лояльно относятся к искусственному интеллекту и внедряют его активнее, чем их коллеги из США и Европы. Об этом говорится в исследовании "Бизнес-лидеры в эпоху искусственного интеллекта", подготовленного Microsoft.
Доля российских руководителей компаний, которые активно занимаются внедрением искусственного интеллекта в рабочие процессы и уже включили технологию в стратегию компании, составляет 30%. Этот показатель является самым высоким среди Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Швейцарии, Великобритании, США, в которых проводилось исследование. Средний показатель по этим странам составил 22,3%. В опросе принимало участие по 100 руководителей компаний со штатом более 250 сотрудников из каждой страны.
Российские руководители оказались более практичны в вопросах применения искусственного интеллекта в бизнесе по сравнению со своими зарубежными коллегами, назвав среди основных приоритетов использования технологии постановку правильных целей (32%), разработку бизнес-идей (26%), определение новых возможностей рынка (25%) и принятие решений (23%).
Также в исследовании отмечается, что 73% российских руководителей положительно относятся к технологии искусственного интеллекта, считая, что она может помочь в их управленческой деятельности. 90% российских управленцев готовы учиться, чтобы более эффективно использовать искусственный интеллект (в мире этот показатель составляет 67,3%). При этом 30% из них готовы выделять время для адаптации к новым условиям работы (20,3%).
Кроме того, 65% управленцев в России считают, что ответственность за этику применения искусственного интеллекта лежит на руководителе компании. В мире такой точки зрения придерживаются 53,9% управленцев.