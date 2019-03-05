Приватизация "Массандры" может состояться в первом квартале 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают продать винодельческое предприятие "Массандра" в первом квартале 2020 года. Сейчас идет подготовка необходимой для акционирования и продажи документации, сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился передать "Массандру" от Управления делами президента РФ в госсобственность Республики Крым. О планах приватизации предприятия сообщал журналистам спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Скорее всего, "Массандра" также будет выставлена на продажу после того, как полностью будет проведено акционирование, - сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС. - Министерство земельных и имущественных отношений Крыма только формирует план действий, и в течение одной-двух недель этот план будет сформирован и представлен, и будет понятно, когда в итоге на этот процесс можно выйти. Скорее всего, это будет первый квартал 2020 года".

Он уточнил, что у предприятия в собственности 11 тыс. га земли и несколько десятков тыс. инвентарных объектов.

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников.

В состав "Массандры", кроме головного завода, входит восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.