"Укроборонпром" назвал манипуляцией обвинения в махинациях при закупке авиаприборов

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Государственный концерн "Укроборонпром" считает заангажированным и некорректным расследование журналистов о закупке концерном авиаприборов по завышенной цене. Об этом заявила во вторник пресс-служба предприятия.

В понедельник журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги" опубликовали еще одну часть расследования о масштабной коррупции в государственном концерне "Укроборонпроме", к которой причастны близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица.

"Подчеркиваем, что информация, обнародованная программой "Наши деньги", имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики", - говорится в сообщении. В госконцерне утверждают, что "информация о семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной", а "прибыль концерна по этой поставке была не менее рентабельности всего контракта".

Согласно данным расследования СМИ, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского Игорь при содействии отца и бизнес-партнера Виталия Жукова продали концерну "Укроборонпром" высотомеры из Казахстана для ремонта Ан-26 по завышенной цене. "Государственный концерн заплатил $580 тыс. за товар стоимостью $85 тыс. - семикратная переплата. Если добавить транспортные расходы - $120 тыс. - получается пятикратная переплата", - говорится в расследовании.

В нем отмечается, что с 2016 по 2017 годы в рамках выполнения контракта по ремонту Ан-26, подписанного между Украиной и Казахстаном, партия из шести высотомеров завозилась на Украину из России через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету. Такая схема закупок, утверждают журналисты, включала "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского, который ранее уже был отстранен от должности.