Дума приняла во II чтении поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли во втором чтении поправки в Гражданский кодекс РФ о цифровых правах. Авторами законопроекта выступила группа парламентариев во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

"Данными поправками в Гражданский кодекс мы закрепляем само понятие "цифровые права". Новые технологии активно внедряются в экономическую жизнь как в нашей стране, так и за рубежом, но вопросы юридической защиты оставались неурегулированными. После принятия закона граждане и юрлица получат дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии экономики будущего", - пояснил журналистам Володин.

Он добавил, что законопроект формирует основу для развития цифровой экономики. "Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия", - сказал глава палаты. Спикер Госдумы напомнил о том, что развитие цифрового права было выделено в отдельный приоритет в послании президента РФ Федеральному собранию.

Редакция второго чтения

Принятыми поправками в Гражданском кодексе закрепляется базовое понятие "цифровое право" (юридический аналог термина "токен"). С этой целью вводится новая статья 141.1 ГК РФ "Цифровые права", пояснил ТАСС глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, это позволит "определить место в системе объектов гражданских прав и оборот цифровой продукции, в том числе куплю-продажу, а также предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по сделкам с цифровыми правами".

Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами поправками в ГК также совершенствуются правила гражданского законодательства в сфере договоров. В частности, предлагается приравнять к простой письменной сделке "выражение воли с помощью электронных или других технических средств".

"К примеру, на странице в сети Интернет, в приложении на смартфоне описаны условия для клавиши "ок", из которых следует, что такого нажатия достаточно для полноценного волеизъявления. В результате принятия этих поправок будут считаться заключенными и действительными все сделки, совершаемые дистанционно, в том числе путем заполнения электронной формы или путем отправки sms. Получат признание также электронные доверенности и заполненные в электронном виде бюллетени для голосования", - отметил Крашенинников.

Кроме того, редакцией второго чтения вносится определенность в сферу использования самоисполняемых сделок - так называемых смарт-контрактов. Законопроект дополняет ГК РФ правилом о том, что такие сделки могут совершаться автоматически с помощью информационной системы. "Смарт-контракт не является отдельной сделкой, это всего лишь условие об автоматическом исполнении любого гражданско-правового договора (договора купли-продажи, аренды, подряда). В настоящее время подобные условия договоров распространены в банковской сфере (например, клиент может поручить банку списание коммунальной платы в режиме)", - сказал глава комитета.

"При подготовке законопроекта ко второму чтению было проведено более 10 совещаний с министерствами, ведомствами, бизнес-сообществом, включая совещания в правительстве, Администрации президента РФ, Центральном банке, Государственной думе. В результате были существенно изменены нормы о цифровых правах, уточнены положения о форме сделки. Кроме того, были исключены положения о цифровых деньгах (криптовалюте), поскольку сейчас их введение в гражданский оборот является преждевременным, но с учетом технического прогресса со временем это может стать возможным", - заключил Крашенинников.