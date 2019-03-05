Госдума приняла в I чтении проект о единой системе проверки пользователей сотовой связи

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единой информационной системы проверки сведений об абоненте - пользователе сотовой связи. Ее пользователями станут ЦБ РФ, банки, операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры и другие организации.

Документ инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект предусматривает создание единой информационной системы проверки сведений об абоненте - физическом лице и о пользователях услугами связи абонента - юрлица, индивидуального предпринимателя либо физического лица.

О системе

Система проверки сведений об абоненте представляет собой единую точку подключения для всех участников взаимодействия на базе универсального программного интерфейса (шлюз), который при этом не осуществляет сбор и хранение предусмотренной законопроектом информации. Полученный запрос пользователя системы будет в зашифрованном виде автоматически перенаправляться присоединенному к системе оператору подвижной радиотелефонной связи, осуществляющему в данный момент обслуживание номера абонента. Данные об абонентах также будут передаваться операторами связи с использованием системы проверки сведений об абоненте.

Взаимодействие операторов связи с оператором системы проверки сведений об абоненте будет происходить на основании двусторонних соглашений.

Такая модель взаимодействия будет реализована на основе регулируемых правительством России тарифов и единого технологического решения, что позволит обеспечить доступность указанного сервиса для всех категорий заинтересованных организаций, а также позволит максимально охватить всех пользователей услуг связи.

Пользователями системы могут быть ЦБ РФ, банки, операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры, некредитные финансовые организации, иные органы и организации, определяемые федеральным законом или правительством по согласованию с ЦБ.

Пользователи системы с помощью системы проверки сведений об абоненте смогут получать информацию о подтверждении соответствия сведений об абонентском номере, фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии и номере документа, удостоверяющего личность, предоставленных физическим (юридическим) лицом пользователю системы проверки сведений об абоненте, сведениям, заявленным в абонентском договоре, достоверность которых была подтверждена при осуществлении оператором подвижной радиотелефонной связи.

При этом оператор системы обязан будет заключить с любой обратившейся организацией из числа указанных договор о предоставлении доступа к системе проверки сведений об абоненте по форме, утверждаемой кабинетом министров.

Полномочия кабмина

Правительство наделяется полномочиями утверждать требования к системе проверки сведений об абоненте, в том числе порядок доступа к информации, сроки представления информации операторами подвижной радиотелефонной связи. Правительство будет определять оператора этой системы по согласованию с Банком России (при этом таким оператором не может являться оператор подвижной радиотелефонной связи, юрлицо, находящееся под контролем оператора подвижной радиотелефонной связи, а также их аффилированные лица).

Также кабмин будет устанавливать размер и порядок взимания платы за оказание оператором системы услуг по передаче сведений, а также максимально допустимый размер части платы, которая может выплачиваться операторам подвижной радиотелефонной связи.

Обязанности операторов связи

На операторов подвижной радиотелефонной связи возлагается обязанность присоединять собственные информационные системы к системе проверки сведений об абоненте на основании двусторонних соглашений с оператором системы. Также закрепляется перечень информации, которую операторы подвижной радиотелефонной связи будут обязаны предоставлять пользователям системы, за непредставление или несвоевременное представления которой они будут нести ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Пользователям системы проверки сведений об абоненте предоставляется право направить операторам подвижной радиотелефонной связи для проверки сведения об абонентском номере, фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии и номере документа, удостоверяющего личность, предоставленные физическим (юридическим) лицом, принятым или принимаемым на обслуживание.