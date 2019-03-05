Минфин с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты 310 млрд рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 310 млрд рублей, говорится в материалах на сайте министерства.

Таким образом, ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ (из-за превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем) в марте ожидается на уровне 269,6 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам и выходит с ними на открытый рынок.

В августе 2018 года ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке.

С 15 января ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля - приступил к отложенным в 2018 году покупкам валюты для Минфина (эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей).