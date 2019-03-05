Завод по розливу воды из озера Байкал будет отправлять 80% продукции на экспорт

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Компания "Аквасиб", которая строит в Иркутской области завод по розливу байкальской воды, намерена поставлять продукцию не только в Россию, но и за границу. Об этом во вторник сообщил генеральный директор компании Цзюй Гофа.

"У нас 20% уйдет на внутренний российский рынок, а 80% на экспорт - в Китай, Южную Корею, Монголию. Мы также ведем переговоры о поставках воды в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил Гофа.

Основным владельцем "Аквасиба", зарегистрированного в Иркутске, является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из Китая. Производственные мощности строятся в поселке Култук на юге Байкала. На заводе будет создано 148 рабочих мест. Привлекать к работе граждан Китая не планируется, сообщили в компании.

Первую очередь введут в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность завод выйдет в 2021 году и будет производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд рублей.