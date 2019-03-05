Завод по розливу воды из озера Байкал будет отправлять 80% продукции на экспорт

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Компания "Аквасиб", которая строит в Иркутской области завод по розливу байкальской воды, намерена поставлять продукцию не только в Россию, но и за границу. Об этом во вторник сообщил генеральный директор компании Цзюй Гофа.
"У нас 20% уйдет на внутренний российский рынок, а 80% на экспорт - в Китай, Южную Корею, Монголию. Мы также ведем переговоры о поставках воды в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил Гофа.
Основным владельцем "Аквасиба", зарегистрированного в Иркутске, является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из Китая. Производственные мощности строятся в поселке Култук на юге Байкала. На заводе будет создано 148 рабочих мест. Привлекать к работе граждан Китая не планируется, сообщили в компании.
Первую очередь введут в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность завод выйдет в 2021 году и будет производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд рублей.
Ранее ТАСС сообщал, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил профильным ведомствам проверить законность строительства завода. Об этом же Генпрокуратуру попросил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что строительство затрагивает место, где во время перелета останавливаются редкие птицы. Комментируя это, представители завода заявили журналистам, что по месту остановки птиц проходит только трубопровод водозабора, и эта территория впоследствии будет рекультивирована.
Общая минерализация воды в Байкале составляет 120 мг/л, суммарное содержание ионов в воде озера - 96.7 мг/л, что соответствует стандартам на высококачественную питьевую воду.