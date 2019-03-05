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Лукашенко заявил, что предлагал Москве полностью перейти на расчеты в российских рублях

Не сегодняшний день в российской валюте осуществляется примерно 80% торговли между двумя странами, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Белоруссия предлагала Российской Федерации полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

"Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту [России] предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет", - цитирует слова Лукашенко агентство БелТА.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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