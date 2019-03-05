Валовой национальный доход на душу населения в Южной Корее впервые превысил $30 тыс.

СЕУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Валовой национальный доход на душу населения Республики Корея составил в прошлом году 31249 долларов, впервые преодолев отметку в 30 тыс. Как сообщил во вторник Банк Кореи (Центробанк), показатель повысился на 5,4% по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, Южная Корея стала седьмой по счету страной с населением более 50 млн человек, сумевшей достичь отметку в $30 тыс. Первые места в списке занимают США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия.

По данным Центробанка, в среднем на повышение ВНД на душу населения с $20 до $30 тыс. уходит 9,7 года. В случае с Республикой Корея этот срок составил 12 лет, что связано, как утверждают корейские эксперты, с последствиями глобального финансового кризиса 2008 года. ВНД на душу населения в $20 тыс. Республика Корея достигла в 2006 году.