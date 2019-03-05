Корпорация развития Удмуртии намерена привлечь 6 млрд рублей инвестиций в 2019 году

ИЖЕВСК, 5 марта. /ТАСС/. Корпорация развития Удмуртии планирует в 2019 году привлечь инвестиции в основной капитал республики в размере 6 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Константин Сунцов.

"В 2019 году перед корпорацией стоит задача - привлечь 6 млрд рублей инвестиций, для этого мы запустим несколько крупных инвестиционных проектов со средним объемом инвестиций 400 млн рублей по каждому", - сказал он.

По словам Сунцова, корпорация также будет развивать направление льготного финансирования и предоставления гарантий в регионе. "Наша цель на 2019 год - увеличить объем выданных Удмуртским фондом развития предпринимательства кредитов на 60%", - сказал он.

Руководитель корпорации рассказал, что в феврале 2019 года организация уже заключила пять инвестиционных соглашений. В частности, соответствующий документ подписан с ижевским кинологическим центром "Оружейный град". В соответствии с договором на обустройство спортивного комплекса верховой езды и служебного собаководства в селе Завьялово корпорация вложит в 2019 году 15 млн рублей. Доходы от проекта в консолидированный бюджет Удмуртии по итогам текущего года могут составить порядка 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в Удмуртии по итогам 2018 года вырос более чем на 10% и составил почти 98 млрд рублей.