КС: судебные расходы в деле о банкротстве несет заявитель, если у должника нет средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Конституционный суд РФ во вторник постановил, что расходы на проведение процедур в деле о банкротстве и на оплату услуг арбитражного управляющего, понесенные подавшими иск о банкротстве фирмы налоговыми органами, должен понести заявитель, если имущества должника недостаточно для их погашения.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба бывшего главы ООО ССК "СМУ-1" Виктора Нужина, которое арбитражный суд Мордовии в 2009 году признал банкротом по заявлению налоговиков. В отношении фирмы открыли конкурсное производство, но ее имущества не хватило для оплаты расходов на оплату услуг арбитражного управляющего. После того, как управляющий через суд добился возмещения расходов от налогового органа как заявителя по делу о банкротстве, налоговая служба обратились в суд с иском о взыскании с Нужина понесенных убытков. Требования были удовлетворены.

"Расходы на проведение процедур в деле о банкротстве и на выплату арбитражному управляющему возмещаются за счет имущества должника. Однако если этого имущества недостаточно или его нет, затраты обязан погасить заявитель (в том числе - уполномоченный орган, и тогда траты возлагаются на бюджет РФ)", - говорится в материалах.

КС РФ также уточнил, что возможность взыскать средства с руководителя организации не должна быть стимулом для запуска процедуры банкротства при недостаточном имуществе должника. Факт замещения должности руководителя должника не свидетельствует о противоправности действий руководителя, а возникновение у уполномоченного органа расходов не должно автоматически признаваться следствием действий этого руководителя, отмечается в материалах суда. Уполномоченный орган также вправе не подавать заявление о банкротстве, если это повлечет лишь напрасные расходы.

"Оценка имущества должника для покрытия расходов должна осуществляться не только заявителем, но также арбитражным судом и управляющим. Это предотвращает возникновение убытков, в том числе и из бюджета РФ, - следует из решения суда, - Соответственно, возложение этих убытков в полном объеме только на руководителя должника не отвечало бы критериям справедливости и соразмерности. Без исследования всех обстоятельств и ненадлежащих действий других лиц невозможно однозначно установить, что убытки у уполномоченного органа связаны лишь с противоправным поведением руководителя".

Ранее полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя жалобу Нужина, отметил, что арбитражные суды должны исключать хаотичное возложение судебных расходов на участников дел о банкротстве, но неисполнение руководителем организации возложенных на него обязанностей не должно препятствовать удовлетворению правомерных требований кредиторов. КС РФ постановил, что теперь дела Нужина подлежит пересмотру.