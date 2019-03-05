Доходы консолидированного бюджета Башкирии за год выросли на 19,3%

УФА, 5 марта. /ТАСС/. Доходы консолидированного бюджета Башкирии за 2018 год выросли на 19,3% по сравнению с 2017 годом и достигли 239,9 млрд рублей. Об этом во вторник на коллегии минфина региона сообщила и.о. министра Лира Игтисамова.

"Доходы консолидированного бюджета Башкирии за 2018 год составили 239,9 млрд рублей, с ростом к уровню 2017 года на 38,9 млрд рублей или 19,3%", - сказала она, добавив, что расходы по сравнению с 2017 годом выросли на 13,7%.

По объемам расходов консолидированных бюджетов в прошлом году Башкирия переместилась с 11 на 10 место среди субъектов России, по Приволжскому федеральному округу сохранила второе место, добавила министр. Также, по ее словам, на финансирование нацпроектов в бюджете республики на три года предусмотрено 62,5 млрд рублей.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.