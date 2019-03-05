Песков заверил, что Россия готова к торговле с Белоруссией в рублях

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва отвергла предложение Минска вести торговлю в российских рублях.

"Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. У меня такой информации нет", - сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он ответил на вопрос, насколько соответствуют действительности слова Лукашенко о торговле в рублях.

Песков подчеркнул: "Наоборот, в торгово-экономических отношениях с нашими партнерами, тем более - с ближайшими партнерами, к коим относится Белоруссия, мы заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют, в том числе, конечно, в первую очередь на основе российского рубля". По словам пресс-секретаря российского лидера, "эта тема постоянно фигурирует на повестке дня переговоров".

Как ранее заявил президент Белоруссии, Минск предлагал Москве полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях. "Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту [России] предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет", - цитирует слова Лукашенко агентство БелТА.

В связи с этим белорусский лидер отметил, что "Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на "вражеские" доллары и евро".