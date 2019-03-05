Путин продолжит совещания по банковской системе и встретится с главой ВТБ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент продолжит заниматься делами банковского сектора, серия совещаний продолжится встречей с руководителем ВТБ Костиным, - отметил он. - Они традиционно встречаются, традиционно происходит такая сверка часов".

Песков напомнил, что в понедельник глава государства встречался с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.