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Путин продолжит совещания по банковской системе и встретится с главой ВТБ

Накануне глава государства встречался с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент продолжит заниматься делами банковского сектора, серия совещаний продолжится встречей с руководителем ВТБ Костиным, - отметил он. - Они традиционно встречаются, традиционно происходит такая сверка часов".

Песков напомнил, что в понедельник глава государства встречался с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаКостин, Андрей Леонидович
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