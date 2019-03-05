Депутаты предлагают давать отсрочку по кредиту призванным на военную службу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий право гражданина на предоставление отсрочки на исполнение кредитных обязательств на срок прохождения им военной службы по призыву или участия в военных сборах, внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Данилом Шилковым. Соответствующий проект закона размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, срок исполнения заемщиком обязательств по заключенному договору потребительского кредита (займа) переносится на поздний период и продолжается с момента окончания им прохождения военной службы по призыву или участия в военных сборах в Вооруженных силах РФ.

Законопроект предполагает, что в течение десяти дней с момента обращения заемщика и не поздней трех дней до убытия заемщика на военную службу по призыву или участия в военных сборах в Вооруженных силах РФ сторонами должно быть заключено дополнительное соглашение к договору потребительского кредита (займа) об отсрочке на исполнение его условий.

В соответствии с законодательством РФ, призыв на военную службу не обладает признаками чрезвычайности, непредотвратимости и характеризуется, как прогнозируемое явление, и, следовательно, не относится к ситуациям форс-мажора, говорится в пояснительной записке к документу.

"Как показывает судебная практика, кредитные организации не соглашаются предоставлять отсрочку военнообязанным гражданам, которые были призваны проходить военную службу по призыву. Стоит отметить, что для прохождения военной службы по призыву или участия в военных сборах гражданина могут направить в место, где отсутствуют представительства и филиалы кредитной организации, обязательства перед которой имеются у военнообязанного. Помимо этого, военнослужащие в целях безопасности в большинстве случаев не смогут воспользоваться мобильным телефоном, выйти в сеть интернет, воспользоваться мобильным приложением, чтобы перечислить оплату онлайн", - указывают авторы законопроекта.