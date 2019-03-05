Пескову неизвестно, обсуждали ли Путин и Набиуллина дело фонда Baring Vostok

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин и председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи 4 марта ситуацию вокруг уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его возможное влияние на инвестиционный климат в России.

"Я не располагаю информацией на этот счет. Поэтому никак не могу это комментировать, оставляю это без комментария", - сказал представитель Кремля журналистам.

В то же время он подчеркнул, что "президент России продолжает делать многое, чтобы инвестиционный климат в России был комфортен для зарубежных инвесторов". "Мы действительно заинтересованы в зарубежных инвестициях, будем продолжать работать с нашими зарубежными партнерами и инвесторами с тем, чтобы им было здесь удобно и выгодно", - добавил Песков.

Ранее суд арестовал основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела.

По данным следствия, Калви и его сообщники организовали схему, по которой подконтрольное им "Первое коллекторское агентство" (ПКБ) в счет долга на 2,5 млрд рублей перед "Восточным" уступило банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Перед сделкой бумаги IFTG оценивались в 3 млрд рублей. Следствие же дало другую оценку - 600 тыс. рублей (по экспертизе кипрской компании). При этом, по версии ЦБ, цена этих акций близилась к нулю, отметил следователь.